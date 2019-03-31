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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3300 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tabi 56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı... Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar.

Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Şu ana kadar da iyi gidiyor."

 

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