Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeŞevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısını da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

Hülya Keklik

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