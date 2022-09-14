Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine özel konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin Şanhay İşbirliği Teşkilatı nezdinde ‘Diyalog Ortağı' statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, zirve toplantılarına, Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. 16 Eylül tarihinde düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan'ın ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası ABD'ye geçecek

Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler” için Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara hitap edecek olan Erdoğan, Genel Sekreter Antnio Guterres'le görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılması öngörülüyor.

Hidayet Türkyılmaz