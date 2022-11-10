Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi için TSİ 14.00 sıralarında Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında resmi törenle karşılandı.

Dönem Başkanlığı'nın Türkiye'den Özbekistan'a devrolunacağı Zirve'de, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk beş yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek Strateji Belgesi başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hedeflenen zirvede konuşma yapacak.

İkili temaslarda da bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirecek.

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