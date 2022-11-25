Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la yeni ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri vardır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yardımına koştuk. İnsani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettik. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yılını kutlarken, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Afganistan halkının karşı karşıya olduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak iş birliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri çerçevesinde yarın iş dünyamızın temsilcileri ile yapacağı görüşmeler de bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerde ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Afganistan halkının karşı karşıya olduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Hepimiz burada ikinci yuvamızda, Türkiye'deyiz”

Pakistan Başbakanı Şerif ise, “Hepimiz burada ikinci yuvamızda, Türkiye'deyiz. Burada kaldığımız her dakikanın, anın tadını çıkarıyoruz. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum bizi böyle güzel ağırladığı için. Yüreğimiz, teröristlerin şehit ettiği kişilerle burada, İstanbul'da. Kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Bizler de bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan halkı da ciddi bedeller ödedi. Elimizden gelen konuda yardımcı olmaya hazırız. Dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz. Bugün korvet gemisinin denize indirilmesi için düzenlenen törene katıldığımız için çok mutluyuz. Uluslararası çapta artan fiyatlar, petrol fiyatları, gübre gibi, tüm bunların fiyatları artıyor. Ve bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeyleri karşılaması açısından zorluk oluşturuyor. İki ülkeyi tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Artık iş birliğini daha da artırmanın zamanı geldi. Amacımız bu ikili ticareti 1 milyar doların üzerine çıkarmaktır. 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkaralım. Ben sizinle bu konuda yakın çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

Gamze Çevrim - Mustafa Biçer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.