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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paraguay ülkemize kısa süre sonra elçilik açacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paraguay ülkemize kısa süre sonra elçilik açacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paraguay ülkemize kısa süre sonra elçilik açacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında yurda döndü. Erdoğan yurda dönüşünün ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Paraguay ülkemize kısa süre sonra elçilik açacak

- Cemal Kaçıkçı konusu çok gündeme geldi

Liderler zirvesinin 13'üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.Zirvede terörle mücadeleye verdiğimiz önemi vurguladık, terörle mücadelede samimiyetin altını çizdik.

Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik. Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik. 

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