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Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere hitap ediyor

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

"Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır"

"Ülkemize dayatılan kur, faiz, enflasyon şer üçgenine karşı nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük. 2018 yılını yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık" 

"Bu ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar"

"Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkanlardan kat ve kat fazladır. Bir kutu kibritin içindeki çöpleri tek tek kolayca kırabilirsiniz ama kırkını birden kırmaya kalkarsanız başaramazsınız. Biz de işte böyle olmalıyız, birlik olmalıyız" 

"Çubuk'ta saldıranlar, kol kola girdiklerin sana saldırdı, başkası saldırmadı"

"AK Parti, 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır"

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