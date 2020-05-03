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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bazı hasta odalarının hazır hale getirildiği görüldü. Erdoğan paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" açıklamasına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter adresinden hastanelerin içerisinden ve dışarısından görüntüler paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, paylaşılan görüntülerde bazı hasta odalarının hazırlık aşamasının tamamlandığı görüldü. Hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görüntülendi. Video üzerinde de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.

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