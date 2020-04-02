Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Prof Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayınladıkları taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşcıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”