Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Putin, Erdoğan'a Mariupol'de askeri operasyon yürütülmediğini iletti

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Mariupol kentinde yaşanan sürecin ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'deki durumla ilgili gündeme getirdiği konuyla alakalı Putin, kentin kurtarıldığını ve orada herhangi bir askeri operasyon yapılmadığını kaydetti. Putin, Kiev hükümetinin siyasi sorumluluk alarak Mariupol'deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini, savaş esirlerine uluslararası hukuk standartlarına göre yaşam, tıbbi bakım ve tedavi garantisi verildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Türk gemileri de görüşüldü

Görüşmede Putin'in Erdoğan'a müzakerelerin gidişatı hakkında da bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "Liderler, Rus tarafının düzenlediği deniz insani koridoru boyunca Karadeniz'deki limanlardan Türk gemilerini güvenli bir şekilde çıkarmak için iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı" denildi. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca hava trafiği ve turizm konularını da ele aldığı aktarıldı.

Hülya Keklik- Erhan Altıparmak

