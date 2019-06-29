Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Toplantının başında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını ifade etti. "Özellikle S-400'lerin sevkiyatı konusunda Duşanbe'de mutabakata vardığımız gibi, yol haritasının devamını şu anda izliyoruz" diyen Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını gelecek dönemde Türkiye'de gerçekleştireceklerini hatırlatan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te hizmete girmesinin de önem arz ettiğini söyledi. "Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız"

Putin'den ticaret vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, 2018'de iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirterek, “Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar gibi ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Turizm faaliyetlerinde de önemli aşama kaydedildiğine değinen Putin, “Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Ülkemizden giden turistler Türkiye'de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Burak Ersoy