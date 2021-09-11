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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti. Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlanan Erdoğan ardından kışladan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kışlanın çıkışında vatandaşlar tarafından karışlandı. Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

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