Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rejim güçlerini her yerde vururuz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Van'da çığ felaketinde ve Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Malatya ve Elazığ için partimiz adına toplanan yardım paraları 1 milyon TL'ye ulaştı.

REJİM SÜREKLİ SİVİL HALKA SALDIRIYOR

İdlib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ile İran destekli militanlar sürekli sivillere saldırıyor kan döküyorlar. İdlib ile ilgili kimi endişe ifadelerinin de başka saiklerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının sivil halkı hedef aldığı gerçeğini altını bir kez daha çizmek istiyorum. Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır.

Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu biz de lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız. Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız. İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir.

REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURURUZ

Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz. Karada rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.''