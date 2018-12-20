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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yi resmi törenle karşıladı - Tıkla İzle

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılmak üzere dün gece Türkiye'ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ruhani'nin tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamlaması ve iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler iki ülke bayraklarının bulunduğu Külliye merdivenlerinde kameralara poz verdi.

Erdoğan ve Ruhani, başbaşa görüşmeden sonra Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'na katılacak. Liderler daha sonra anlaşmaların da imzalandığı ortak basın toplantısında kamera karşısına geçecek.

Derya Yetim - Ömer Çetin


 

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