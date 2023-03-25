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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik iş birliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.

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