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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi...

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, korona virüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Derya Yetim
 

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