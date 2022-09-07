Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya hafife alınacak ülke değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Savaşın kazananı yok ama kaybedeni çok"

Erdoğan savaşın kazananının olmadığını söyleyerek, "Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insanlar ölüyor. İşin parasal boyutunu konuşmaya gerek yok. Ukrayna'ya silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Rusya bu işin galibidir ya da Ukrayna bu işin galibidir diyemem. Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasında bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Görünen o ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor" dedi.

"Rusya, hafife alınacak bir ülke değil"

Erdoğan, Rusya'nın hafife alınacak bir ülke olmadığını söyleyerek, "Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum; yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Rusya şu anda doğalgazı kesti, fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. şimdi herkes kara kara düşünüyor kışı nasıl atlatacağız. Bunları daha önceden düşünmediniz. Rusya, herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını kullanacaktır. Olay bu kadar basit" şeklinde konuştu.