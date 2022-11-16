Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 konusunda ABD ile yürütülen müzakerelere yönelik soruya verdiği yanıtta, “Öncelikle F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerle daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde de Cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını özellikle orada kendilerinden dinledim. Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, Buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru, bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut da Suriye'nin güneyinde, oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım”

Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik sorulan soruya ise “Şu anda sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Şu anda bu yaralı sayısı 25'e düştü. Diğerleri taburcu edildi. Tabii 6 vefat var ve bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” yanıtını verdi.

“Başta Sayın Putin olmak üzere görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Çünkü barışın yolu diyalogdan geçer”

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilmesi beklenen barış görüşmelerine yönelik Erdoğan, “Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibariyle devam edeceği kanaatindeyim. Herhangi bir sıkıntı burada yok ve döner dönmez yine başta Sayın Putin olmak üzere görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Çünkü barışın yolu diyalogdan geçer ve biz bu konuda bir defa özellikle kararlı olduğumuzu hep söyledik. Söylemeye devam ediyoruz ve bu sürecin devam etmesi zaten tüm dünya için geçerli olan bir şeydir ve daha önce de Sayın Putin'le yaptığım görüşmelerde bunun ışıklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur”

Erdoğan, Özbekistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC ) gözlemci ülke statüsü verilmesine yönelik Yunanistan ve ABD'den gelen açıklamaları değerlendirerek, “Kuzey Kıbrıs'la ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatında aldığımız karar geçerlidir ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı vermeye devam ederiz” diye konuştu.

Fransa ve İtalya ile SAMP/T iş birliği

SAMP/T hava savunma sistemiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Diğer SAMP/T ile ilgili konuda da şu an itibariyle bazı teknik engeller söz konusu. Bu teknik engelleri de aşarak gerek Sayın Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) gerekse Meloni (İtalya Başbakanı) ile yaptığımız görüşmede bunları da aşacağımız kanaatindeyim” dedi.

“Biden'la yaptığımız görüşmede bu olumlu havayı da hissettim”

Erdoğan, ABD ile F-16 ile ilgili yürütülen müzakerelere ilişkin, “Yani gelişmeler şu anda olumlu. Fazla detaya zaten girmeye de gerek yok. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede bu olumlu havayı da hissettim” dedi.

“Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli”

Dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli ve bütün bunların yanında sabah yine Olaf Scholz'la da (Almanya Başbakanı) yaptığımız şeyde (görüşmede) yani bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor. Böyle bir kararı vermenin de doğru olmayacağını o da söyledi ve ben ister istemez Rusya'nın bizimle alakası yok ve Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya'yla alakası olmadığını göstermektedir. Bu bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir. Onun için inceleme, araştırma şart” ifadelerini kullandı.

“40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz”

Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili gelen taziyelere yönelik, “Şu an itibariyle aldığımız taziyeler Endonezya tarafından, bizler için zaten gerçekten tatmin edicidir. Çünkü o bir duyarlılıktır ve bu duyarlılığa biz de teşekkür ediyoruz. Ama şunu herkesin bilmesini isteriz ki İstiklal Caddesi'ndeki bu olayın akabinde şu anda İstanbul'umuzda, ülkemizde hava normale dönmüştür ve bu konuyla ilgili zaten 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz ve terörle bu mücadelemizi de başarıyla vermiş bir ülkeyiz. Burada da bizler yine terörle mücadelemizi sürdürdüğümüz, sürdüreceğimiz gibi benim halkım da bu konudaki sabrını şu anda aynen göstermiştir, gösteriyor. Ölen 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralı vatandaşlarıma da Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bir Endonezyalı olarak sizlerin de gösterdiği bu hassasiyete teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başta Amerika olmak üzere bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması herhalde bir yol açıyor”

Polonya'ya düşen füzenin Rus yapımı olduğuna dair iddialara ilişkin sorulan başka bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Az önce de ifade ettiğim gibi bu sabah Olaf Scholz'la da yaptığım görüşmede 6 NATO ülkesi olarak birbirleriyle irtibat kurduklarını söylediler ve bu irtibatlar neticesinde de burada başta Amerika olmak üzere yani bunun, bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması herhalde bir yol açıyor. Temennim odur ki burada ısrarla bir Rus yapımıdır diye bunun üzerine gitmek bu işi tahrik eder diye düşünüyorum ve bir an önce tabii biz Rusya'yla Ukrayna'yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretin içerisindeyken burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Bunun için de az önce de ifade ettiğim gibi barışın yolu diyalogdan geçer. Biz diyaloğu oluşturmak suretiyle dünyada barışı tesis edelim istiyoruz ve bunun gayretiyle de döner dönmez Sayın Putin'le de yine telefon diplomasimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, onu çıkarmaya gerek yok”

Erdoğan, “Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerimiz şu ana kadar iki ülke arasında insani, vicdani, bütün bu hassasiyetlere dikkat ederek görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin bir defa gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek savunma sanayine yönelik zaten güçlü bir altyapısı var. Bu güçlü altyapıyı bugüne kadar devam ettirdiğimiz gibi yine devam ettireceğiz. İki komşu ülkeyiz ve bu komşuluk hukukunu da koruyarak sürecimizi devam ettiriyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın yolu diyalogdan geçer ve biz bir taraftan Rusya'yla Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya, oraya gelmelerini sağlamaya gayret ederken burada bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, onu çıkarmaya gerek yok. Kaldı ki İstanbul mutabakatı diye bir adım var. Aynı şekilde Antalya'da her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmek suretiyle biz barışa yönelik orada da bir adım attık. Bundan sonra da bu süreci aynı anlayışla devam ettireceğiz. Savaştan hiçbir şey elde edilmez. Ne varsa barışta var” ifadelerini kullandı.

“Her zaman söylediğim ‘bir gece ansızın gelebiliriz”

Yunanistan yönetiminin Doğu Akdeniz'deki adalar konusunda tansiyonu yükselten açıklamalarına yönelik bir gazetecinin sorduğu soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vesaire benim her zaman söylediğim ‘bir gece ansızın gelebiliriz.' Bilmiyorum anlayacak mısın? Kelam- kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelam-ı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Onun için, Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları, bu tür konuşmaları yapıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma” dedi.

“İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacak”

Erdoğan, “Türkiye nerede? Sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini yurdunu iyi bileceksin. E bunu zaten geçmişini şöyle bir okursa, tarihi filan da bir incelerse iyi orada görecektir. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar, bunlar kar etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir yürek. Tamam” diye konuştu.

Erdoğan, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili başka bir gazetecinin sorduğu soruya ilişkin, “Tabii bu konularda ben bir teknisyen değilim. Sadece bu sabah Olaf Scholz'la yaptığımız görüşmede onlara aktarılan bilginin bu olmasını ben de sizlerle paylaştım. Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşımın olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde şöyle birkaç gün içerisinde çıkar. Oradaki füzelerin incelenmesi bu neticeyi verir. Ama bu füzenin bir Rus malı olmadığını açıkladılar ve buna göre de tabii bunun üzerinden hareket etmekte fayda var” dedi.

“(Tahıl anlaşması) Süreyi de şöyle en azından 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız”

İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ve 19 Kasım'da süresi sonra erecek anlaşmanın uzatılmasına yönelik bir gazetecinin sorduğu soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Şimdi tabii burada özellikle tahılın gönderilmesiyle ilgili rakamı söyledim. Yani bu artık 10 milyon tonun üzerine çıktı. Tabii burada gübre önemli. Amonyak önemli. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ve döner dönmez yine Sayın Putin'le bu görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız, görüşeceğiz ve süreyi de şöyle en azından 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin de gereği zaten bu, bunu sağlayacağız. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok”

Erdoğan, Polonya topraklarına düşen füzeyle ilgili NATO üyesi 6 ülkenin temas kurmasına yönelik bir gazetecinin sorduğu soruyu ise, “Konstantin, 6 ülke bir araya gelmiş. E diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları bu esnada olmamış olabilir. Yani o çok da önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir, ne değildir? Bu onu da zaten Sayın Biden, bu bir Rus yapımı değil demek suretiyle cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok” şeklinde yanıt verdi.

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