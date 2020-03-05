İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib krizinin çözümü için Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib'deki gelişmeler ele alınacak.

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.