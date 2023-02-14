Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağ çıkartılan insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

- Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız, bu afet uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir

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