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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını, Eşi Emine Erdoğan’ın ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son iki gündür yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıkmasıyla hastalığı atlattı. PCR testinin negatif çıkmasının ardından sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini belirterek, hastalıkla ilgili iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.”

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