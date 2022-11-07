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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef, Türkiye'nin sağlık alanındaki birikimlerini Türk Devlet Teşkilatı başta olmak üzere tüm dost ülkelerle paylaşmak” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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