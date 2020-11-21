Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri nedeniyle kongrelerimizi erteliyoruz"

Videokonferans yöntemiyle AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB'den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" diye konuştu.

"Kongrelerimizi erteliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın neler hissettiğini biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıyla bugünleri geride bırakacağız. Milletimizin desteği ile bu yeni dalgayı da kırdığında aydınlık bir gelecek başlayacak. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiğini anlıyoruz. Adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz" dedi.

"Önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz yeni yönetim sistemini reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız" diye konuştu.

"Biz sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehrinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Böylesine kutlu bir dava asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, tembelliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır. Biz sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz. Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük adımlarını, tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler son 7 yıldır ellerinden geleni sahaya sürdüler. Terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz tuzakları birer birer boşa çıkardıkça, kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabı da içerde birliğimizi güçlendirerek, dışarda diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik. Bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi hapsetmeye çalıştılar, bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler, orada da heveslerini kursakta bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da başka hamle yaptık, 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık. Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, projesi, vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Biz tüm zorluklara rağmen, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık. Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Dostlarımızla müttefikimizle daha güçlü işbirliği içinde olmak istiyoruz. AB'den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz."

"Kimsenin yanlış argümanlarla Türkiye'yi tehdit etme hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel ilişkilerin çözümünde kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam dünyası ile derin ilişkilerimiz var. Hiç kimsenin yanlış argümanlarla Türkiye'yi tehdit etme hakkı yoktur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı.

G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Korona virüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

Aykut Zor