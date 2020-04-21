Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin korona virüs salgını ile yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor. Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkeleri yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız, hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyada salgın sonrası kurulacak yeni düzeni işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dün kabine toplantısında tüm bakan arkadaşlara bu konuda gereken ikazları yaptık. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz, hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız kendi sorumluluk alanında salgın sonrasında dünya ve Türkiye analizi yaparak artılarımızı ve eksikliklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir" ifadelerini kullandı.