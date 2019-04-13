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Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon güreşçi Kayaalp'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon güreşçi Kayaalp'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon güreşçi Kayaalp'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır” ifadeleri yer aldı.  

Muhammet Mücahit Dereli

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