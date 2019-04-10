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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası yapılan müsabakalarda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcularımızı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti” ifadeleri yer aldı.  

Muhammet Mücahit Dereli

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