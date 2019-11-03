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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette ilk olarak Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın önemine değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Kuvvet Komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve İlçe Belediye Başkanları eşlik etti.

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