Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti. Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.