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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı - Tıkla İzle

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Yunus Emre Şeker
 

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