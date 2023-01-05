Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Seçim tarihini öne çekebiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz.

"SEÇİM TARİHİNİ ÖNE ÇEKEBİLİRİZ''

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz.

''HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYUN, ÜÇLE ÇARPIN, AK PARTİ ÜYE SAYISINA YETİŞEMİYORLAR"

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Bunların hepsini üst üste koyun, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır.

''TÜRKİYE'NİN FARKI OLUMSUZLUKLARIEN AZA İNDİREBİLMESİ''

Bölgemizdeki her gelişme ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı olumsuzlukları en aza indirebilmesidir.

ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Sabah Sayın Putin ile görüştük. Bölgede neler yapabilirizi konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz.

ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti sağlamak bölgede barışı egemen kılmak. Bugün Sayın Zelenski ile de görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz.

''MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIK''

Bir yandan ülkemizin büyüme, kalkınma, gelişme seyrini kesintisiz sürdürecek politikaları, diğer yandan da insanımızı hayat pahalılığına ezdirmeyecek tedbirleri uyguladığımız bir yılı geride bıraktık. Sancıların, belirsizliklerin, sıkıntıların üzerimize bir kara bulut gibi çöktüğü günler de oldu ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Tercihimizi ülkemizi büyütme yönünde yapmış olmaktan çok çok memnunuz. Pazartesi günkü kabine toplantısının ardından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu ayrıntıyla milletimize anlatacağız.

''BİZ ÖYLE HERKESE EL ÖPTÜRMEYİZ''

Biz öyle herkese el öptürmeyiz ama Büyük Çamlıca Camiimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Hamdolsun. Bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu masa etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesi, yazıklar olsun. Öbürü çıkmış (Meral Akşener) 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz', açtık. Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi değil. Bizler yapıyoruz yaparız onlar ya seyreder ya konuşur ya da iftira atar. Ayasofya'yı açacağız dedik açtık savunma sanayiindeki ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağız dedik kurtardık.

''HER ŞEY BÜTÇE İLE YAPILIR ZANNEDİYOR'

Şehir hastanelerini inkar ediyor, 'Bütçeyi nereden koyacaksın' diyor. Bütçe tekniği nedir adamın haberi yok. Her şey bütçe ile yapılır zannediyor. Bay Kemal finansmanı yönetmenin yolları var. PPP diyoruz Kamu Özel İşbirliği.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SENDEN SİRK CAMBAZI DA OLMAZ

Sen zaten anlamazsın bu işlerden. Senden sirk cambazı da olmaz. Bay Kemal Amerika'ya gitti oradaki vakfın binasını videoya çekmiş. Davalardan kazandığımız parayı o iki vakfa veriyoruz. Hayırları dokunsun.

''KUMLUCA'YI SEL AFETİNDEN DEVLET OLARAK BİZ KURTARDIK''

Cumartesi günü Antalya'ya gideceğiz. Kumluca ve Büyükşehir belediyesi senin. Sel afeti adlı götürdü Kumluca'yı senin belediyelerini orada ne yaptı? Bay Kemal en ufak bir gayretin olmadı. Anında bakanlarımı Kumluca'ya gönderdim. Kumluca'yı o sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. Aynı şekilde Manavgat.

''KADİR KIYMET BİLENLER BİLİYOR''

Kadir kıymet bilenler biliyor, Bay Kemal bilmese de vatandaşım biliyor. Çalışanlarımızın tüm meselelerini çözeceğiz dedik çözdük mü çözdük. Terör örgütlerinin başlarını ezeceğiz dedik ezdik. Üniversite harçlarını kaldıracağız dedik kaldırdık, yurt sıkıntısını halledeceğiz dedik hallettik

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ

Aylardır 6 kişi masa etrafında toplanıp duruyor. Ortaya ülkenin milletin hayrına bir şey çıktı mı? Kavga dövüş kumpas arkadan dolanma her şey var. Sadece vizyon proje yok. Tabii aday da yok

''SEÇİM GELDİ ÇATTI, HALA SANDIKTA KİMİNLE YARIŞACAĞIMIZI BİLMİYORUZ''

Seçim tarihi geldi çattı biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne aday diye kimler çıkartılacak hala bilmiyor.''

MUHALEFETE TOGG VE ÇAMLICA CAMİİ GÖNDERMESİ

Bay Kemal (Kılıçdaroğlu), lütfeder de Gemlik'e gidersen, sana rehberlik edecek kişiler de görevlendirebiliriz ama Sanayi ve Teknoloji Bakanımı da göndermem lazım. Fakat ondan da çok korktu mu ne yaptı, 'O gelirse gelmem' demiş. Öbürü 'Oraya 60 bin kişi gelirse bir kere doldursunlar elini öperim' diyor.

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