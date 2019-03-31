Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçimleri demokratik olgunlukla tamamladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:
'Seçimleri demokratik olgunlukla tamamladık'
'AK Parti açık ara 1. parti'
- Doğu'daki seçim sonuçları önemli
- Ankara'da geleneksel balkon konuşması yapacağım
- 'Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar kaybetti'
"MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk."
- Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum
- Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt kardeşlerimizin oylarını ipotek altına almak, pranga vurmak istediğine hep dikkat çekmiştim. Kürt kardeşlerimiz iradesini örgüte teslim etmemiştir
- Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır'
- Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var