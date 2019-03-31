Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçimleri demokratik olgunlukla tamamladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

'Seçimleri demokratik olgunlukla tamamladık'

'AK Parti açık ara 1. parti'

- Doğu'daki seçim sonuçları önemli

- Ankara'da geleneksel balkon konuşması yapacağım

- 'Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar kaybetti'

"MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk."

- Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum

- Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt kardeşlerimizin oylarını ipotek altına almak, pranga vurmak istediğine hep dikkat çekmiştim. Kürt kardeşlerimiz iradesini örgüte teslim etmemiştir

- Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır'

- Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var