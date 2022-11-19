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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesiyle telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın ailesini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp aileyle görüştürdü.

Bakan Kirişçi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki babaevini ziyaret ederek taziyede bulundu. Bakan Kirişçi, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp şehit babası Ökkeş İnak ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnak'a başsağlığı diledi.

Merden İslah

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