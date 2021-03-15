Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Son dönemde yeni reform programları ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz. Kovid 19 virüsünün ülkemize de sirayet etmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Salgında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Son bir astrın en büyük sağlık felaketi olan salgına karşı devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında aldığımız kararları en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın döneminde her alanda attığımız ilave adımlarla ülkemizin altyapısını daha da güçlendirdik.

YAPILAN AŞI SAYISI 11 MİLYONU AŞTI!

Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 Milyon 500 Bine ulaştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART SONUNDA BİTİYOR!

3,7 Milyon çalışanımıza 30 Milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Bugüne kadar salgın denetlemelerinde 32 Milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulandı. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.