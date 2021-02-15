Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit edilen kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık'

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erdoğan, konuşmasına “Sözlerimi hemen başında içinde bulunduğumuz Efendimizin ‘Allah'ın ayı' diyerek tarif ettiği mübarek Receb-i şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için olmasını hayırlı vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesini, geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte ele aldı. Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını dağıtmak için başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyerek “Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıldır bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristler alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım gerek Genel Kurmay Başkanım, gerek Milli İstihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya mağaralara gireceğiz, demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Tabi bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili bir soruşturma önergesi vererek gerek İçişleri Bakanım, gerek Savunma bakanım bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah Grup Başkanımız Naci bey ile bunu da konuştuk. Bunun adımını da atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar. Hakikatler ortaya çıksın. Tabi Batı bunları anlar mı? İsterse anlasın, istemezse anlamasın” şeklinde konuştu.

“Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz?”

Konuşmasında ABD'nın terör örgütüne verdiği desteklere ve Gara'daki 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden sonra yaptığı açıklamaya da değinen Erdoğan, “İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz ? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz ? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır bunlar tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız” diye konuştu.

“51'i ölü 53 terörist etkisiz hale getirildi”

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarının birinde gerçekleştirdiği son operasyonda şehitlerin kanını yerde bırakmadığını belirterek “51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamd olsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetler, donanımı, teknoloji ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon ne bir güç vardır. Son harekatımızda bu gerçeği bizler bir kez daha gördük. Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunları biliyorsunuz üstadın lafıyla; ‘alçak' değil, bunlar çukur. Çünkü alçaklık irtifadır, onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı. Bunların içinde polis, asker ve öğretmen var. Ama gel gör ki, bunu başaramadık. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi artık baktılar ki buradan kaçış çıkış yokBunları sözde lider durumunda olanı şuanda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor hatta arkadaşlarla istişaresini yaptık, aileleri bizzat gelip görsünler. Aileleri de gelip görmek suretiyle Malatya morgunda bunlar onlara gösterilerek teslimi yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır”

“Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sözüm kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir. Diyor ya parlamentoda uzantıları ‘ellerinde çakı bile yok' diyor. Vicdansızlara bak. Çakı yokmuş ellerinde. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözüm sosyal medya dahil, her platforma teröre karşı sempati gösteren, hatta bunun imasını dahi yapanlar karşı en tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi dinle. İyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sende bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarında, ortaklarında Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Bununda bedelini bu millet size öğretecek. Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onları siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantıları ile aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Üstelik bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü ekranları başında bizi izleyen milletim bunları lütfen iyi takip etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı; Tanırken de FETÖ'yü de unutma onu da iyi tanı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katlettiğini, bunlar içinde anne karnındaki çocuktan, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama her kesimden insanın bulunduğunu belirterek “Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma, onu da iyi tanı” dedi.

Konuşmasında terör destekçilerine seslenen Erdoğan “Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini milli çıkarlarını tehdit eden her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Bu terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma, onu da iyi tanı” diye konuştu.

Erdoğan, 1984'den günümüze terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sivil ve silahsız asker katliamlarını tek tek tarihleri ile verdiği konuşmasında “Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak, batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılılar'ın edebiyat birikimiyle filme aktarsak sinema sektörünün toplum üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar. Tabi karşımızda bir insanın ölümü trajedidir. 1 milyon insanın ölümü ise istatistiktir. Böyle diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız. Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı, elhamdülillah ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacaktır. Bu kapalı spor salonunda tıklım tıklım dolduran hemşerilerimden bir şey istiyorum. 2023'de Rize'de bir başka seçim yaşayacağız. Sadece Rize'de değil Türkiye'nin neresinde hemşerilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız. Hepsini bulundukları yerde daha çok çalışmalarını, daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz. Her yerden bir başka inşallah heyecan doğuracağız. Hiç endişeniz olmasın, Evelallah biz dimdik ayaktayız, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizde vazgeçireceği sanılmasın” diye konuştu.

Konuşmasında Rize-Artvin Havalimanı'nı Aralık 2021'de bitirileceğini hatırlatan Erdoğan, “Oranın gözetleme kulesi merkezdeki gibi çay bardağı gibi olacak terminal binası da gerçekten muhteşem” ifadelerini kullandı.

“Teröristlerin güvendiği dağlara birer birer karlar yağdığını bilmelidir”

“Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir” diyen Erdoğan, “Bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Terör örgütü PKK'yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik, darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yerde artık güvenli değilBir gece ansızın her yerden teröristlerin tepesine bineceği güce, imkana ve kararlığa sahibiz. Teröristlerin güvendiği dağlara birer birer karlar yağdığını bilmelidir. Hem bölgede etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış birlikteliği geliştiriyoruz. Terör örgütünün yakında tutunacak hiçbir dalı kalmayacak. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye'deki Arap, Türk, Türkmen tüm kardeşlerimizin terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz. Terör örgütü PKK'nın içindeki kaldırılmış tüm gençlere sesleniyorum. Bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizleri Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti samimi kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir. Sizden önce gelenlere sorarsanız, gerçeği öğreneceksiniz. Unutmayın vakit daralıyor. Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın” çağrısında bulundu.

“Bundan sonra herkesin önünde iki yol var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında dünya kamuoyuna da seslenerek “Dünya kamuoyuna bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Gara'da yapılan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, hiçbir yapı Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar yüzlerini ve cesaretlerini bugüne kadar kör bir Türkiye düşmanlığı ile terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkamların artık nefsimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip, teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecektir. Türkiye son 18 yılda elde ettiği kazanımlara göz dikenlerin amacı; gücünü birliğimizden ve beraberliğimizden alan siyasi ve ekonomi hedeflerimi gerçekleştirmemizin önünü kesmektir. Bunun için sadece son 7-8 yılda sayısız tuzak kurdular, sayısız senaryo geliştirdiler, sayısız oyun oynadılar. Hamdolsun bunların hepsini milletimizle birlikte boşa çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Pek çok kritik hususta 2023'ü bir milat haline getirmiş durumdayız. Amacımız ülkemizin bu tarihe yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmuş olarak ulaştırmaktadır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahiptir. Bunun için sizlerden önümüzdeki 2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine de canlı bağlantı ile bağlanarak partililere seslendi.

Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş - Oğuz Bal