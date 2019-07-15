Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter marşları eşliğinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yürüdü. Erdoğan, 15 temmuz şehitleri için anıta çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii'nde okunan Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Erdoğan, şehitler için okunan dualara eşlik etti.

Derya Yetim - Ömer Çetin

