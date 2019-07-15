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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif merasiminde, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Zaferinin 3. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çiçek bıraktıktan sonra yine şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, eski TBMM Başkanı ve milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve çok sayıda şehit yakını ve gazilerin katıldığı merasimde Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şehitler için dua etti.  

Derya Yetim
 

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