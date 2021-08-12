Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerle ilgili bilgi aldı

Selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, devletin tüm imkanlarıyla seferber edildiğini ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında olunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm afetzedelere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hülya Keklik