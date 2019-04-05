Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen mazbatanı aldın mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası bazı yerlerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin, “Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu var. YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Sağolsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman ben İstanbul'da milletvekili seçilmiştim. O zaman benim milletvekilliğim alındı. Oranın verdiği karar nihai bir karardır. Daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. İlçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz süresini çalıştırıyor. İl seçim kurullarına da yapılıyor müracaat” dedi.

“Nihai merci YSK'dır, bu bir hak gaspı değildir”

Her partinin de skalalarını çalıştırma süreci olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlde de alınan neticeler bizim çalışmalarımızla örtüşmüyorsa nihai merci YSK'dır. Sonra da YSK hakkımız var. Bu bir hak gaspı değildir. Şu anda da İstanbul'da, Ankara'da, Yalova'da yapılan da budur. Biz Türkiye genelinde büyükşehirlerde 30'un 15'ini biz aldık. Bunun yanında MHP bir tanesini aldı, Cumhur İttifakı olarak 16 tane biz aldık geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir diğerine bakarsak Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Aramızda böyle bir fark var ifadelerini kullandı.

“Herkes haddini bilecek”

Avrupa ve ABD'den yapılan bazı açıklamalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'ye, iç işlerine karışma gayreti içinde olan ABD ve Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Haddinizi bilin. Siz bu itirazları yaptınız. ABD'de örnekleri var. Herkes haddini bilecek. Yüzde 83'e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi dünyaya verilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 51 ilin 24'ünü almışız, 10'unu MHP almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511'ini biz almışız, 135'ini MHP almış, Cumhur İttifakı toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır. Bunların bir ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202'sini biz aldık. MHP 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Diğerleri nal topluyor. Millet Cumhur İttifakı'na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık. İstanbul'un 39 belediyesi var. Bunun 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 1'i MHP'nin 24'ü AK Parti. Burada bir ders var. Belediye Meclisine gelelim. Şu haliyle bile şu anda kahir ekseriyeti Cumhur İttifakı'na aittir. Sen çalışmanı yaparken alınacak kararlar, bunlar nereden geçecek? Komisyonlarda sen istediğin gibi kurabilirim diyebilir misin? Böyle bir hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Bazı kariyer sahipleri ahkam kesiyor. Kitapta yazıldığı gibi değil.”

Telaşa gerek olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin genel başkanıyım. Bu ikisini beraber yürütmek zorundayım. Şimdi bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Sen o deftere nasıl yazması gerektiğini de bilmiyor. Şu andaki yaptığı iş protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti aldı. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir” diye konuştu.

“S-400 sürecini bitirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının Rusya ve S-400 sürecine ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, “Rusya'ya 8 Nisan'da bir seyahatimiz olacak. S-400 süreci başlıyor. Biz S-400 sürecini bitirdik. Temmuz ayında parçaları alacağız. F-35'lerden iki tanesini almıştık. 3 ve 4.'sü de gelecek. ABD'nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Bizim ABD'ye teklifimiz 'Sizden Patriot'ları alalımdı.' ABD uygun şartlarda bize tanımadı. Biz de bu nedenle şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak” dedi.

Serdal Altıntepe

