İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna öğle yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna öğle yemeği verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna öğle yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna öğle yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Erdoğan, mevkidaşı Sall onuruna öğle yemeği verdi. Yemekte iki liderin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Senegal heyetinden katılımcılar yer aldı.

Hülya Keklik
 

İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.