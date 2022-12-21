İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan, Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall'in birlikte basın açıklaması yapması bekleniyor.

Hülya Keklik
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.