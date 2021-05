Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde buluştu. İftar programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in Kudüs'e ahlaksızca saldırdığını ifade ederek, “Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, ilk kıblemiz, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatını korumak binlerce yıllık evlerine yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de peygamberin huzurunda bulunan her Müslümandır.

Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cagarta'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan her Müslümandır. Daha da önemlisi 3 dinin kutsallarını barından Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik yapılan saldırılara karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkeler sesleniyorum. Bir olma, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz, yapacağız” diye konuştu.

“Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlarda tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugünde Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları hareket geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya 5'ten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin 5 ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm kurumları ve işleyişiyle köklü bir reforma tabi tutma çağrımızı tekrarlıyoruz.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. İlk andan itibaren. Filistinlileri evlerinden ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbeti eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır” şeklinde konuştu.

Aykut Zor