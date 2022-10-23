Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da Turgut Özal'ın ziyaret ettiği aile ile bir araya geldi

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopter ile Silvan ilçesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi. Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ile vatandaşlar karşıladı. Bölgenin 'Hanım Ağası' olarak isimlendirilen Suna Kepolu Ataman, 'Beşiği Sallayan, Dünyayı Sallar' sloganı ile Diyarbakır'ın ilçeleri ve köylerinde 'Beyaz Melesli (Tülbentli) Kadınlarız Biz de Varız' projesini hayata geçirmişti. Burada davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Silvan'ın güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum diyerek” sözlerine başladı. "Bir sözümüz vardı, bugün bu sözü yerine getirmenin de bahtiyarlığı içerisindeyiz" diyen Erdoğan, “Bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, teşkilatımızın geniş çerçeveli olarak ana kademe, kadın, gençlik kolları bugün Silvan'da sizlerle beraber olduk. İkramından dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu aile, zaten ikram sever bir aile. Deden, babadan gelen bir aile.” dedi.

"Suna Hanım, geçmişte Turgut Bey (Özal) buraya gelmiş, deyince dedim; Suna Hanım, Turgut Bey buraya gelmiş ise bizimde buraya gelmemiz gerekecektir." dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde bunu gerçekleştirdiğimiz için Allah'a hamd ediyorum ve muhabbet sofrasında da hep beraber bir arada olduk. Burada herkes ikramını alıyor” diye konuştu.

“İnanıyorum ki, 2023 Haziran'da Diyarbakır'da bir başka olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün Diyarbakır'ı görünce gerçekten çok çok mutlu oldum. Emniyet bize 70-75 bin gibi bir rakam verdi; böyle bir katılım var. Sezai Karakoç Salonu'nda da 15 bin kişi gençler orayı lebalep doldurmuştu. Gençlerle güzel bir sohbetimiz oldu. İnanıyorum ki, 2023 Haziran'da Diyarbakır'da bir başka olacak. Diyarbakır'ın bir başka olması için Silvan'ında bir başka olması lazım. Bu kardeşiniz durmuyor, kardeşlerimiz durmuyor, hep beraber tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak dolaşıyoruz. 2023'te sandıkları patlatmak suretiyle gerekenlere gereken dersi vereceğiz. Programlarımız yurtiçi, yurtdışı devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Silvan'dan ayrılarak Batman Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Rıdvan Kılıç - Osman Arslan - Mehmet Turgut Tayuzak



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