Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey ile pazarlık yapmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan ile aralarında bir pazarlık olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Sığınmacılar konusunda, briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız. İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantılar vardı. Bunlar Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir. Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı. Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelinebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü, şimdi bakanlık da olabilir” dedi.Erdoğan, “Derdimiz pazar gününü atlatmak. Atlattıktan sonra mülteciler noktasında yol haritası çıkarılabilir. Dörtlü olarak Moskova'da yapılan bazı çalışmalar var. Çalışma devam ediyor. Ne kasar kısa zamanda mültecileri döndürülebilir bakabiliriz. Kılıçdaroğlu maalesef yalan üzerine bina edilmiş bir anlayışı var. Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmanız lazım. Nefret söylemleriyle günü kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Türkiye sınırları olmadığı kadar güvendedir. Başından beri sığınmacıların güvenli dönüşünü zaten destekliyoruz. STK ve kardeş ülkelerin destekleriyle yapılan briket evlerle ilgili projeleri yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği Boraltan utancını yaşasın istiyor. Biz bu meselede başından beri vicdani ve insani duruş sergiledik. Alman kalkıp Suriyeli alıyorsa biz benzer şeyi seçerek güvenle niye yapmayalım. Bizim beklentimizdir, Sinan Bey'e karşı muhalif kesim linç meselesi beklentimizdi. Tahakkuk etti. Farklı bazı ağızlar da çıkabilir. Ama Sinan Bey duruşu ve bugünkü açıklamasıyla tavrını ortaya koymuş vaziyette. 28'indeki milletimizin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla birleşerek cevap gereken yerlere verilecektir. Biz özellikle sevgi kültürü hâkim olsun istiyoruz, CHP'de böyle bir anlayış söz konusu değil” dedi.

"2. turda milletim bu oyuna gelmeyecek gerekeni yapacaktır"



Erdoğan, “Parmaklarla kalp işareti yapmakla iş bitmiyor. Bay bay Kemal'in bu tür yaklaşımları tutmaz. Herkes istikametini belirlemiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun karakterinin ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Bu değişmez. Kararını veren milliyetçi kesim atılacak adımları atacaktır. Terör örgütü uzantılarıyla yol yürüyenlere millet birinci turda gereken cevabı verdi. Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan değil mi? Dağdaki teröristlerden hapistekine ne kadar millet düşmanı varsa CHP başkanına oy istediler. Meydan meydan dolaşıp cezaevlerini boşaltacaklarının sözlerini verdiler. Dillerinden sayınlar, beyler eksik olmadı. İBB Başkanı Van'da yaptığı konuşmada, oradakiler 'kan kan, intikam' dediler. Belediye başkanının önünde söyledi. Buradaki görevini bırakıp oraya gidiyor. Terör örgütü işaretiyle selamlamalar. 2. turda da milletim bu oyuna gelmeyecek, gerekeni yapacaktır. Kılıçdaroğlu 2. tura kalınca milliyetçiliğin önemini anladı. Milletim bunları yutmaz. Bunlar yalanda olduğu gibi takiyede bir numara. CHP Genel Başkanının çıkarı için suistimal etmeyeceği ilke olmadığını gördük. Milliyetçilerin adresi bellidir, Cumhur İttifakı'dır” diye konuştu.

"Terör örgütüne karşı tutumumuzu inlerinde yok ettiğimiz teröristlere sorsunlar"



Terör örgütleriyle el ele olanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl izan bırakmadı. Bunlara hem yalancı hem cahil, ne derlerse deyin. Güya 2003, 2006, 2013'de AK Parti terörist başına af için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin o zaman bakanlar kurulu üyesi bile değiller. Geçmişte 1985'e dayanıyor, birkaç kez revize dilmiş. MGK'dan çıkış süreci var. Bu kanun çerçevesinde MGK kararları belirleyici. Gösterdiği içerikten bile haberi yok. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bundan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler, bu kanunun terörist başına uygulanmayacağını bilmiyorlar. AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Bu külliyen yalandır. Terör örgütüne karşı tutumumuzu inlerinde yok ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Bizim bu konuda defterimiz tertemiz. Buradan bunlara ekmek çıkmaz. Terör örgütleriyle el ele olan bay bay Kemal değil mi? Uzantılarla parlamentoda görüşmeleri yapan Kılıçdaroğlu değil mi?” ifadelerini kullandı.

"Sandıktan çıkan sonuçlar CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs gecesi yapılanlar tamamen utanç verici bir tablo. Vatandaşın gözüne baka baka genel başkanları gibi bunlar da yalan söylüyorlar. Ellerindeki veriler yanlış. İşin içinde CHP yöneticileri varsa yalan da vardır. Sandıktan çıkan sonuçlar CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu. Baktılar kaybediyorlar hemen yalana sarıldılar. AA'yı itham etmeye kalktılar. Kendilerinde hiçbir hata bulmazlar. Bizim gibi vatandaşlarımız da görüyor, oyunun rengini ayarlıyor. Milletim bunlara 2. turda gereken yanıtı verecektir. Bizim rakibimiz ne Kılıçdaroğlu ne CHP'dir. Rakibimiz rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Bu fark rehavete götürürse yanlış olur. Sinan Bey'in destek açıklaması bir yerde güç devşirmesidir. Bu potansiyel devşirme pazarla ilgili inşallah farklı gelişmeye vesile olacaktır. Yerli ve milli söylem Sinan Bey'in söyleminde hâkim. Yalanın olmadığı netice inşallah sandıktan çıkacaktır” dedi.

"Deprem felaketinde başkanlık sistemi olmasaydı altından bu kadar hızlı kalkamazdık"



"Deprem felaketinde başkanlık sistemi olmasaydı altından bu kadar hızlı kalkamazdık" diyen Erdoğan, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili kampanya süreci başladığında kullandılar. Artık konuşmadılar. Biz ise başından itibaren başkanlık sistemini ifade ettik, yararlarını ortaya koyduk. Karar almada sürecin seri işlemesi ve adım atmada koalisyonda çekilen çilelerin çekilmeyeceği. Türkiye 10 ayda bir seçimler yaşadı. Bu zamanlarda çok kan kaybedildi. Deprem felaketinde başkanlık sistemi olmasaydı altından bu kadar hızlı kalkamazdık. Defne Hastanesi'ni 3 aya varmadan bitirdik. Hasta kabulüne başladı. Bu nasıl oluyor. Meral Hanım'ı ben neden davet edeyim. Eser ortada. Arzu ederse gider ziyaret eder. Bunların hayatı yalan. Hasta kabulüne başladık. Yalancı arıyorsan başlarındaki yalancı. Defne'de yüzde 90 civarında CHP oyu var bizim yüzde 8. Ne lüzumu var çadırdan sahra hastanesi kurarsın olur biter demedik. Covid'de Murat Dilmener ve Pakize Öz Hastanelerini yaptık. Dışardan hasta gelse, Avrupa'dan hasta gelse uçakla insin hastaneye geçsin düşüncesiyle bunu yaptık. Depremzedelere yönelik 14 Mayıs sonrası nefret söyleminin ana sorumlusu CHP lideridir. Millete ve seçmene açıkça yalan söylediler. Oy yoksa hizmet yok diyorlardı. Tekirdağ'da otelleri boşaltmaları bunun neticesi. Defne'deki katılım muhteşemdi. Meydana gelenlerin tavrı her şeyi söylüyordu” diye konuştu.

Erdoğan, “Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. Üç öğün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik. Depremde yakınlarını kaybeden, evi, iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler. Kılıçdaroğlu hesap uzmanıyım diyor. Böyle uzmanlık olabilir mi? Böyle hesap yaparak CHP'yi bu hale düşürdüyse pazar günü önemli hesaplar yapılacaktır. Yüzde 1'i bulmayan 4 partiye 40'a yakın vekilliği altın tepside hediye etti. Kılıçdaroğlu önce SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batırdı. Kendi seçmenine sürekli benim istediğime tıpış tıpış oy vereceksiniz diyen zatın kendi partisine faydası olabilir mi? CHP'ye oy verenlere hakarettir” dedi.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak değerlendirme yapacağız, konuşacağız sonra uzlaşı arayacağız. İnşallah uzlaşı sağladıktan sonra diğer tekliflere bakacağız. Sandıklardan çıktığımız takdirde devran tamamen dönüşüyor. Bunlar siyasi mevta olacak. Yeni bir aritmetik ortaya çıkıyor. Yeni yapıda Türkiye geleceğe farklı bakacak. Milletimi zafer sarhoşluğuna girmeyin, sandıklara hücum, sandıklarda 2. turun neticesini Erdoğan evladına sahip çıkarak neticelensin diyorum. Karşı tarafta menfaat temelli birliktelik var. İlke ve ahlak temelli birlikteliklerde dava arkadaşlığı esastır. Pazar günü de dava kardeşliğinin neticesini milletimiz sandıklarda bize gösterecektir” şeklinde konuştu.

“Terörün kökünü kazıdığımız için bizden nefret ederler”



“Terörün kökünü kazıdığımız için bizden nefret ederler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet bizim yanımızda yer aldığı sürece terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edebiliriz. Batılıların Erdoğan gitsin demesini yadırgamam. Terörün kökünü kazıdığımız için bizden nefret ederler. Otel lobilerinde CHP sözcüsü ve İYİ Parti'nin sözde MB başkanı olan zat görüşmeler yaptılar. Görüşmelerde IMF nasıl borç verecek kulislerini attılar. IMF'yi 2013'te borcunu ödeyerek çıkarmış oldu Türkiye, hesabı kapattık. Bu arada kültürel anlamda bazı adımlar attık. Ayasofya'yı özgürleştirdiğimiz için bizden nefret ederler. TCG Anadolu uçak gemimiz Sarayburnu'na geliyor, kuyruklar tükenmiyor. Bu ülke kendi gemisini kendi yaptı. Yeni dönemde İspanyol, İngilizlerle bunun bir büyük segmentini yapacağız. Denizlerde Türk ordusu çok daha güçlü hale gelecek” dedi.

"Saadet Partisi'nin hocamızın partisinin devamı niteliği yoktur"



Saadet Partisi ile ilgili konuşan Erdoğan, “Saadet Partisi'nin Erbakan hocamızın partisi olması mümkün değil. Oğlunun zaten kendi partisi var. Saadet Partisi'nin hocamızın partisinin devamı niteliği yoktur. Yeniden Refah Partisi'nin 5 vekil çıkarması ne kadar onurlu olduğunun göstergesidir" dedi.

“Savunma sanayiinde hep yalnız bırakıldık”



Savunma sanayisinde yenilikçi hamlelerin önünü kimsenin kesemeyeceğini belirten Erdoğan, “Savunma sanayiinde atacağımız adımlar Batı'nın gücünü alt ediyorsa, biz ileri çıkıyorsak tabii ki rahatsız olurlar. Siz bizim çalışmalarımızdan dolayı Azerbaycan'ın, Katar'ın rahatsızlık duyduğunu gördünüz mü? Hayır. Savunma sanayiinde hep yalnız bırakıldık. Yenilikçi hamlelerimizin önünü kimse kesemeyecek. Savunma sanayimize program çerçevesinde devam edeceğiz. Muhalefetle bu kesinlikle yapılamaz, bunların böyle bir durumu yok. Kendi milli yerli savunma sanayiine, 'ona dokunacağız' derken bu ülke yalnız değil ki. Kimsin, sen böyle yetkiyi nereden aldın. Pazar günü milletimiz inanıyorum ki Erdoğan'a desteğini güçlü şekilde verecektir” ifadelerini kullandı.

"PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız"



“Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklığı alenileşmiştir” diyen Erdoğan, “İş belli oluyor. Daha tamamen ele geçirmeden iş terse döndüğü an 5 şehidimiz oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, gereği yapıldı. Karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Masa arkadaşlarına sözler verdiler. Biz kimseye sözler vermedik. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklığı alenileşmiştir. Onlarla yol haritası belirlemişler, video çekimleri yapmışlardır. Kılıçdaroğlu bir askerimizin şehit olduğu saldırıda PKK'nın adını söylemekten kaçınmıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle çekimleri var. 'Haydi haydi' diye çekimleri var. PKK'lılar bunlara destek verdiler" diye konuştu.

“14 Mayıs seçimleri balon anketlere en güzel cevap oldu”



Seçim için anket yapmaya gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu hafta sonu Hatay'a gittik. Defne'de tabloları gördük. Meydanda 40 bin kişi var. Gaziantep'te 100 bin kişi var. 14 Mayıs seçimleri balon anketlere en güzel cevap oldu. Benim için en doğru analiz meydanlardır. Hiç yanılmadım. 100 bin kişinin anketle izahı olmaz. 28 Mayıs'ta anket yapmaya gerek yok diyorum. Bazı firmaların neticeleri elimde. En gerçekçi anketi milletim sandıklarda yapacak diyorum. Milletim en doğru olanı yapacaktır. Bu millet aldatılmaya layık değil” dedi.

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