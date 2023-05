Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırf aç gözlülükle fahiş fiyat artışı yapanların ümüğünü sıkacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte, Gaziantep İstasyon Mahallesi'nde Gazianteplilerle buluştu. Mitingde konuşan Erdoğan, "Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz. Sadece günü kurtarma değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kardeşlerim bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp, şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği yoktur. Hedefimiz 319 bini bir yıl içerisinde bitecek şekilde tüm alt yapısı sosyal ve kültürel mekanları ile birlikte 650 bin yeni konut yaparak, şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmak. Vatandaşlarımızın müsterih olması, her birinin hakkı, hukuku geleceği bizim teminatımız altındadır. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen, depremzede kardeşlerimiz büyük bir vakar, metanet ve sabırla bize verdikleri destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. Bilhassa afetin ilk günlerinde hava şartları ve diğer sebeplerle yaşanan aksiliklere rağmen yaşanan aksiliklere rağmen milletimiz devletimize güvenmiş, kenetlenmiş. Yolda gördüklerimizin dışında alanda, 100 bin kişi var. Yolda gördüklerimizin dışında. Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki, haftaya Pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecektir. Emin olun, burada yürütülen çalışmayı, fedakârlığı, gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Evini, iş yerini depremzedelere açanları, fabrikasını barınma ve yemek merkezine dönüştürenleri ekmeğinin yarısını bölüp, kıyafetinin yarısını ihtiyaç sahipleri ile paylaşanları, hepsini biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Aylık 1 milyar doları bulan ihracatı ile sadece bölgemizin değil, ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in, bu süreçte en hızlı toparlanan şehir olması da ayrıca sevindirici. Çünkü yatırım, üretim, ihracat olmadan, depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkan bulamayız. Bugüne kadar, bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehirde, kendisine verilen her şeyi ziyadesiyle hak eden şehir. Bunların hakkını ziyadesi ile veriyor. Amanos Tünelleri'nin de inşaatıyla Gaziantep'in sanayisine ticaretine, lojistiğine yeni bir nefes borusu açarak, biz de şükranlarımızı ifade edeceğiz" dedi.

"Şehir hastanesi önümüzdeki ayın sonunda hizmet verecek"

Erdoğan, konuşmada şehir hastanesinin önümüzdeki ayın sonunda biteceğini belirterek, "Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti. Önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyoruz. Bu fırsatları en güzel şekilde değerlendireceğine şüphe duymuyorum. Türkiye yüzyılının lokomotif şehirleri arasında Gazinatep'i en önlerde göreceğiz" dedi.

Gaziantep'e yüzde 70 hedefi

Erdoğan, 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde Gaziantep'ten oy beklediğini söyleyerek, "14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz yüzde 60 oy oranı ve 9 milletvekili desteği için şükranlarımı sunuyorum. Bu defa yüzde 60 değil, yüzde 70'e hazır mıyız? Bu defa inşallah, 28 Mayıs'ı, 29 Mayıs'a bağlayan geceyi çok farklı olarak ifa edeceğiz. İstanbul'un fethi. Buna hazır mıyız" ifadelerini kullandı.

"Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavet"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde insanların yeniden sandığa gitmesi konusunda çağrı yaparak, "28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimlerinde sizlerden tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Tüm dost, ahbap ve yakınlarınızı sandığa götürmeniz lazım. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavet, zafer sarhoşluğudur. İnşallah bu muhteşem katılımda zafer sarhoşluğu görmüyorum. Kararlılık, azim, inanç görüyorum. İnşallah, seçimde de rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız. Allah göstermesin ülkenin ve evlatlarımızın kaderine CHP Genel Başkanı gibi birine teslim etme vebaline hiç birinizin girmek istemeyeceğine inanıyorum. Bay bay Kemal talimatı, Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi, önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü bir şekilde sahip çıkalım ki, CHP genel başkanına hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim. Görüyorsunuz, 2 milyon 539 bin fark fark atmamıza rağmen, milletimizi tehdit edercesine masayı yumruklamayı, insanları kandırmaya çalışıyor. Kendi iç meselelerini, milletin meselesi gibi sunarak, aklınca CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor. Seçim gecesi, bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde olmalarına rağmen sabaha kadar, ‘öndeyiz' diyerek, milleti kandırmaya katlıklarını unutmadık. Kasetle genel başkanı olanın kasetle rakip tehdit edenin, yaylan ve iftirayla siyaset yapanın, seçim gecesi elbette akıbeti bu olacaktır. İlk düğmeyi yanlış ilikleyince, gerisinin düzgün gitme ihtimali yok. CHP Genel Başkanı'nın daha önceki yalpalarını gençliğine versek de, SSK'yı batırmakla affı mümkün olmayan ilk yanlışını yapmıştı" şeklinde konuştu.

Hastanelerin halini gösterdi

Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemdeki hastanelerin durumu ile ilgili görüntüleri de meydandaki kalabalığa izleterek, “Hastanenin haline bakın, Bay bay Kemal bu işte, Gaziantep'te şehir hastanenin açılışını yapacağız, yakında. Bir de bizimkini göreceksiniz. Bay bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Durmak yok. Cumhur İttifakı olarak, diğer kardeşlerimizle birlikte hepsiyle beraber inşallah sandıklara hazırlanacağız, hakim olacağız. Gümbür gümbür inşallah zafere koşacağız" dedi.

"En büyük iyiliği CHP'ye yapmış olacağız"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesi ile en büyük fırsatı CHP'ye sunacağını söyleyerek, "Bu zat 15 seçim, kaybetti. İnşallah Pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya kalacak. Kim bilir belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği, önüne yeni bir fırsat çıkartarak, CHP'ye yapmış olacağız. Karşımızda, işte böyle bir rakip, işte böyle bir tablo var" ifadelerine yer verdi.

En büyük üzüntüsünü açıkladı

Erdoğan, ilk tur seçimlerinden sonra depremzedelere yönelik sergilenen tutum ve söylenen laflara, seçimi ilk turda kazanamamış olmaktan daha fazla üzüldüğünü belirterek, "Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus, emin olun çok küçük oy bir farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değil, CHP tarafının sandıktaki kaybını hırsını, depremzede kardeşlerimizden çıkarmaya çalışması. Deprem bölgelerine bir şey göndermeyeceğiz diyor. Bay bay Kemal gerek yok, ihtiyacımız da yok. Biz şuana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da derem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız. Bunlar terör örgütleri ile kol kola girdikleri, ülkemizi emperyalistlere peş peş çekme sözü verdikleri yetmedi, şimdi de depremzede vatandaşlarımıza gözlerini diktiler. Öyle şeyler söylüyorlar ki, insanlıkla bağdaşmaz. Dünyanın her yerinde bu ifadeler, nefret suçu kapsamına girer. Biz hiçbir depremzede vatandaşımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Kaldığı yerden çıkarılan varsa, hemen kaymakamlıklara, valiliklere başvursun. Kendilerine derhal yeni bir kalacak yer tahsis edilecektir. Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim, ayrılmadan hemen suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Yardımı kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklere, belediye başkanlarımıza başvursunlar. Vatandaşlarımız da sağ olsun, başlarına kakılan yardımları götürüp, iade etmişler. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Konut fiyatları ve kira artışları

Erdoğan, konut fiyatları ve kira artışlarının can sıkıcı hale geldiğini de söyleyerek, "Elbette halen çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa, konut fiyatları ve kiralar, ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz, ama yine de karşımızdaki bu tabloyu kabul edemiyoruz. Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi, makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde, sırf aç gözlülükle fahiş fiyat artışı yapanların ümüğünü sıkacağız. Tabi ki, ikinci ve asıl çözümümüz, gerek TOKİ, gerek özel sektörü teşvik ile konut artını hızla arttıracak tedbirleri alacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. 500 bin konut, 1 milyon alt yapılı arsa kampanyası bunun bir parçasıdır. 5 yılda inşa edeceğimiz, 1.5 milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Art niyetli siyasi kampanyaları, zerre kadar önemsemiyoruz. Biz milletimizin sofrasındaki ekmeği hem büyütmenin hem sürekli kılmanın peşindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda ise yurt dışındaki seçmenlere seslenerek, "Gaziantep'ten yurt dışındaki hemşehrilerine, kardeşlerine, sandıklara sahip çıkmalarını sağlayalım. Yurt dışından gelecek oylar, buranın kaderini farklı değiştirecektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüden yapılan anonsta, kalabalığa, yurt dışında yürütülen bir dezenformasyon olduğunu söylendi. Yapılan anonsta "İlk tur seçimlerinde Erdoğan'ın oyları sayıldı. Erdoğan'a oy verecek insanların 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gelmesine gerek yok' diye söylem ve dezenformasyon var. Bunlara itibar edilmesin, herkes sandıklara giderek, tekrardan oyunu kullansın" denildi.

Lider Olgun - İbrahim Halil Aslan - Said Vakkas Yağcı



