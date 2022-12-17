Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından birilerinin fırtına koparmaya çalıştığını belirterek, “Mahkeme kararının açıklamasının ardından söylenenlere bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafı gördükçe gülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari olarak bizim üzerimizden yürüttüğünü gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki tablo nettir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını şatafatlarda yaşatanlara bir şey demiyorum. Bunlara en güzel cevabı evlatlarını terör örgütünün elinden almak isteyen Diyarbakır anneleri verdi. Bay kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor, o bir felaket ayrı konu, 10-13-15 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı?, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Onlarla helalleştin mi? Ah canbaz ahh. Helalleşmek istiyorsan Diyarbakır'a git oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HDP ile HDP kiminle iş tutuyor Kandil ile. Evlatlarını birer birer terör örgütünün elinden kurtaran Diyarbakır annelerini Mardin'den selamlıyorum. Terör örgütü sınırlarımız içinde bitirdikçe artık anneler evlatlarının acı haberini değil, okulundan, düğününden, iş yerinden gelen güzel haberleri bekleyecek. Eli silahlı teröristlerin nefeslerini nasıl kestiysek, bunların siyasi bağlantılarının da nefeslerini keseceğiz. Türkiye yüzyılı Mardin'den başlayarak eserle, hizmetle yükselecek umudun, sevincin yüzyılı olacaktır” diye konuştu.

İmamoğlu kararını yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı yorumladı. Erdoğan, “Son günlerde bir mahkeme kararının üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir anlayış var. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere yaptığı hakaretten dolayı aldığı bir cezadır. Mahkeme kararının açıklamasının ardından söylenenlere bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafı gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari olarak bizim üzerimizden yürüttüğünü gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki tablo nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna uygun şekilde yaparlar. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz mahkeme kararı olmuştur. Ama bu kimseye mahkemeleri tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti çözümü milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiçbir yerde çözüm aramadık. Bugün de bizimle projelerini yarıştıracak bir rakip arıyoruz. 6'lı masa adını alan ve yanındakilerle birlikte karşımıza bir isim çıkaramadılar. Masadakilerin hepsinin aklında farklı hesaplamalar var. Birileri mahkeme kararını bizim üzerimizden farklı yöne çekiyor ama biz bunu yutmayız. Bunun adı tek parti faşizmidir. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hırsından bir türlü kurtulamadılar. Dün darbecilerin ardından dolanıyorlardı bugün suni gündemin ardından dolanıyorlar. Halbuki ortada henüz netleşen bir durum yok. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili durumu 6'lı masa kendi siyasi mezesi haline getirmeye çalışıyor. Bizi de bu oyuna dahil etmek istiyorlar biz bu oyunun içinde olmadık olmayız” şeklinde konuştu.

6'lı masaya meydan okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında 6'lı masaya hodri meydan diyerek, adaylarının açıklanmasını istedi. Erdoğan, “Cumhur ittifakı adayını açıklamış ve meydanlarda, toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6'lı masa ve ortaklarının yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını açıklasınlar. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler biz de meydanda kiminle yarışacağımızı, projelerle kiminle kapışacağımızı bilelim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de halka seslenirken, terör örgütlerinin ve destekçilerinin bölgeye verdiği zarara değinerek, terör örgütlerinin tahrip ettiklerini kendilerinin inşa ettiğini söyledi. Erdoğan, “7 yıl önce çukur olaylarında Mardin'i yakıp yıktılar. Bunu yapanların derdi hizmet değil, Türkiye'yi çukura gömmek isteyenlerin derdi. Bunların derdi, bu ülke, bu millet değil, onlar yıktı biz yeniden daha iyisiyle yaptık. Kürt kardeşlerime çok çektirdiler, Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi çukurlara gömdüler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de 8,5 milyar güncel bedeli 17,5 milyar lira olan projelerin açılışını yaptı. Alanda 75 bin insanın toplandığını söyleyen Erdoğan, bunun 2023'e yürüyüşün coşkulu adımı olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Tarih, kültür, medeniyetlerin şehri Mardinlileri Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i bu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar ama hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik büyüttük. Terör belasından kurtuldukça buradaki gelişmelerden memnun oluyoruz. 100 yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız 8.5 milyar liraya güncel bedeli 17.5 milyar liraya ulaşan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde anasınıfından liseye kadar her seviyede yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitesi derslik binaları ve çevre düzenlemesi açılışını, gençlik ve spordaki hizmetlerin açılışını da burada yapıyoruz.

Ulaştırmada toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat-Nusaybin yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağı, Derik şehir geçişi gibi çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası sulamasını da bugün açıyoruz. Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarı ile hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını yapıyoruz. Çeşitli kurumlara ait hizmet binalarını, camileri, kütüphaneleri buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Doğalgaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyemizin 2 milyar liraya yakın bedel ile yüzlerce alt ve üst yapı işlerini tamamladık. Mardin OSB güncel tutarı ile yaklaşık 3 milyarı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 fabrikanın resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda işletme ve tesisi de buradan açıyoruz. Bunların Mardin'e hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı olanları tebrik ediyorum. Geçtiğimiz 20 yılda Mardin'i yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımları ile geliştirdik. Mardin Havalimanının adını Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim” diye konuştu.

“Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte inşa edeceğiz”

Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ülkesinden biri haline getireceklerini belirten Erdoğan, “Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte inşa edeceğiz. 2023 zaferinin ardından ülkemizi dünyanın 10 büyük ülkesinden biri haline getireceğiz, buna var mıyız? Türkiye'nin de Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en yakın şahidi sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“Planlarını bozduk”

Terör örgütleri üzerinden bölgede bulunan Müslüman ve Ezidileri birbirine düşürmeye çalışanların planlarını bozduklarını söyleyen Erdoğan, “Yıllarca bu şehir terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları üzerinden atmak için neler yaşadı. Bu uğurda nice bedeller ödedik. 7 yıl önce çukur olaylarında Mardin'i yakıp yıktılar. Bunu yapanların derdi hizmet değil, Türkiye'yi çukura gömmek isteyenlerin derdi, bunların derdi bu ülke, bu millet değil, onlar yıktı biz yeniden daha iyisiyle yaptık. Kürt kardeşlerime çok çektirdiler, Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi çukurlara gömdüler. Terör örgütünün ilçelerde tahrip ettiği caddeleri, sokakları yeni baştan biz inşa ettik. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Terör örgütünün kaynaklarını yağmaladığı belediyelerimizi yeniden sizlere hizmet edecek hale biz getirdik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların Müslümanıyla Ezidiysiyle sizleri birbirine düşürenlerin planlarını biz bozduk. Binlerce kilometre öteden aldıkları emirleri uygulayanların nasıl felaketler doğuracağını görüyorsunuz. Bunların kepazeliklerine her gün bir yenisi ortaya çıkıyor” dedi.

“Ortak geleceğimizi inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ile birlikte ülkenin ortak geleceğini inşa edeceklerini belirterek, “Ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bunun için demokrasimizin eksikliği varsa tamamlayacağız, eser ve hizmet altyapımızın eksikliği varsa onları güçlendireceğiz, 1000 yıllık kardeşliğimizin arasına kimseyi sokmadan işimize bakacağız. Bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun için 2023 hedeflerine sıkı sıkı sarılıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye parlayan yıldızı ile gücüne güç katıyor”

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin parlayan yıldızı ile gücüne güç katacağını belirterek şöyle devam etti:

“Dünyadaki siyasi ve ekonomik değerler yerinden oynarken Türkiye parlayan yıldızı ile gücüne güç katıyor. Onlar sağda solda dedikodu yapıyor biz iş yapıyoruz. Düne kadar bize dudak bükerek bakanlar bugün pek çok konuda bizden destek bekliyor. İşte biraz önce şehrimize kazandırdığımız yatırımları özetle hatırlattım. Türkiye 81 vilayeti ile aynı heyecanı yaşıyor”. Erdoğan'ın konuşmasının son bölümünde katılımcılara Türkiye yüzyılı şarkısı dinletildi.

Mihdi Aydoğan - Serhat Abi - Mustafa Kurtulan - Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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