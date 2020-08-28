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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden dua bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden dua bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namaz sonrası cami içinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden dua bekliyoruz" - Tıkla İzle

Cuma namazını korona virüs tedbirleri eşliğinde cemaatle birlikte Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası cami içerisinden kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız, bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımız ülkemiz, milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanları hiç dikkate almayın" diyerek uyarılarda bulundu.

Hanifi Bayar - Deniz Özkök

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