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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti.

Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek.

Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin yönetiminden Erdoğan ve Putin'in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Görüşmede Suriye konusunun da ele alınacağı belirtildi. Türkiye'nin dikkate alınan güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı. 

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