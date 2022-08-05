Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti.

Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek.

Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin yönetiminden Erdoğan ve Putin'in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Görüşmede Suriye konusunun da ele alınacağı belirtildi. Türkiye'nin dikkate alınan güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.