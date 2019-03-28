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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Facebook, Twitter ve İnstagram canlı yayını üzerinden önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, Atakule’de gençlerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım.

Bu konuda sizler herhangi bir sıralama tabii tutmadan, kim soru sormayı arzu ediyorsa, soruyu sorarsa memnun olurum.

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