Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. TBMM Grup Toplantısında 5 yeni belediye başkanının AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi.

Küçük hesapların değil millete hizmet etmenin derdinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşk ile çalışan yorulmaz anlayışıyla, inancıyla ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Partinin şiarı gönül belediyeciliğidir. İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor, vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Partili bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. AK Partili belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Bir meseleye, neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine daima nasıl yapılır sorusunun cevabını arayarak yaklaşacağız. Bir işi yapmayı canı gönülden yapmak isteyen kimse o işi yapmanın yolunu mutlaka bulur. Buna karşılık isteksiz ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti mazeretleridir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara talip olduğunu da bilmelidir. AK Parti, günü kurtarma mantığıyla hareket eden bir parti asla olmadı. Buradaki her bir belediye başkanımızın yükümlülüğü de, sıkıntılara aldırmadan milletin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla imar etmektir” ifadelerini kullandı.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda engel tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde ne de artık 18'inci yılımıza girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz verdiği sözlerin arkasında duran bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz icraatları ile, hizmetleri ile temayüz etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. Bunda sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunlardan taviz vermeyeceğiz. İman varsa imkan da vardır diyerek Türkiye'nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize kazandıracağız. Bütün bunları meselenin uzağında birisi olarak söylemiyorum, bilakis 40 yılını siyasete vermiş belediye başkanlığından buralara gelmiş biri olarak ifade ediyorum. Dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi biliyorum. Biz de 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimizde bürokratik vesayetten mali sıkıntıya, kadrodan araç gerece kadar birçok konuda problemler yaşadık. Ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımızdan, ideallerimizden alıkoymasına müsaade etmedik. 4.5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul'u daha önce hiç görmediği bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. İstanbul'da yakaladığımız başarıyla da 2002 de tüm Türkiye'ye hizmet etme imkanına kavuştuk” diye konuştu.

Belediyelerin yurt dışında da önemli projelere imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet yolculuğunda mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Belediyeler, ülkemizin en ücra köylerine ulaşma imkanı bulduğumuz temel hizmet birimlerimizdir. Görevlerinizi asla hafife almayın. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da önemli projelere imza atıyor. Balkanlar'a gidiyorsunuz bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Afrika'da bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum” dedi.

"Çoğu belediyemiz elinin altındaki imkanları etkin biçimde kullanamadığı için sıkıntı çekiyor"

“Bugünkü toplantımızı ensar-muhacir kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlanması olarak görüyorum” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ensar ile muhacir sadece varlığı değil aynı zamanda dertlerini de paylaşmışlardır. Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertleri paylaşmakta yüreği hafifletir, çalışma şevkini artırır. AK Parti olarak imkanlar bakımından daha iyi konumda olan belediyelerimizle dezavantajlı belediyelerimizi ensar-muhacir gibi birbirine kardeş olarak zimmetliyoruz. Amacımız, sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır. Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor. Bunların ortak akıl, istişare ve dayanışma ile belediyelerimiz arasında aktarılmasını istiyoruz. Çoğu belediyemiz yokluktan değil, elinin altında bulunan imkanları etkin biçimde kullanamadığı için sıkıntı çekiyor. Bir belediyemizin kepçesi, kamyonu, temizlik aracı atıl bir şekilde garajda dururken diğer belediyemiz görevi olan çalışmaları yapamıyor. Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken Batı'daki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarıyor. Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. Belediyelerimizin uhdesinde bulunan her türlü imkanda 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır. Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulü ile daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır. AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil aynı zamanda dayanışmanın da öncüsü olacaklardır. Bu noktada en büyük sorumluluk imkan bakımından çok daha iyi konumda olan belediyelerimize düşüyor. En büyük hakem olan hemşehrilerimizin gözü sizlerin üzerindedir.”

"Şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şovmenlerin maskesinin düşmeye başladığına işaret ederek, “Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır. Siz belediye başkanlarımızdan benim ricam kendi işinize, gündeminize odaklanmanızdır. Başkalarının dar ufukları kısır siyasetleri bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Partili başkanlar rutine sığınan değil çığır açan hizmet ve projeleriyle her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmemiz mümkün değildir. Sizlerden tevazu samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Unutmayın bize gurur, kibir yakışmaz. Tam aksine her zaman tevazu ile samimiyet ile gayret ile halkımızın karşısında duracağız ve biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyerek onlara hizmet edeceğiz. Sizlerden vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan eşitlik ve adalet ölçüsünde hizmetlerinizi sürdürmenizi istiyorum” açıklamasını yaptı.

İlker Turak