Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, o ilçe doğalgaza kavuşuyor

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğalgaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine yapılan çalışma ile doğalgaz verilmişti. Son olarak Çatalzeytin ilçesinde de doğalgaz çalışmaları başlatıldı.

Alt yapının hazırlanması için ilçeye doğalgaz boruları getirildi. Boruların kısa sürede ilçeye döşenmesi bekliyor. İlçenin doğalgaza kavuşması için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, “Hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, İnşallah güzel ilçemize çok daha güzel hizmetler yapmak için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız her hizmet sonraki hizmetlerimizin motivasyonu olarak yeniden güç toplamamızı sağlıyor. İlçemizi en büyük ihtiyacı olan doğalgaza kavuşturuyor olmamızın mutluluğu da ilçemize kazandıracağımız diğer yatırımlar için verdiğimiz mücadelelerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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